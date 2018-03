Sgarbi: mi sono iscritto al gruppo M5s,Di Maio primo premier gay

Roma, 23 mar. - "Ho incontrato Di Maio, mi ha guardato con un'aria delicata, tenera, femminile ma non mi ha salutato. Sono certo e sicuro che sia omosessuale. Lo vedi da come si muove. Finalmente un presidente del consiglio gay". Lo ha dichiarato il neodeputato Fi Vittorio Sgarbi, ospite a La Zanzara su Radio 24.

"Alla Camera mi hanno tutti salutato con grande affetto - ha proseguito Sgarbi - ma capivo chi era dei Cinque Stelle perché avevano avuto l'ordine di setta di non salutarmi. Io di contro mi sono iscritto al gruppo cinque stelle. Mi sembrava giusto perché a Forza Italia ho detto no. E al gruppo Misto è troppo presto".

Quanto alle votazioni per la presidenza della Camera, "ho votato Fico". E "nella prima chiamata - ha dichiarato Sgarbi- ho votato Fica, e il voto è stato annullato. Poi alla seconda chiamata ho votato Fico". E alla domanda su quale sia la parlamentare più bella, il critico d'arte risponde: "La più figa è una di Liberi e Uguali, si chiama Giuseppina Occhionero, una molisana piena di dolcezza. Ma di figa comunque in Parlamento questo giro non ce n'è".