Trump firma la legge sul budget, ma avverte: "Mai più... -2

New York, 23 mar. - "Non avevamo altra scelta, se non finanziare le nostre forze armate, perché dobbiamo avere di gran lunga le forze armate più forti del mondo. E saranno le forze armate di gran lunga più forti che abbiamo mai avuto" ha detto Trump, vantandosi dei fondi "record" previsti per la difesa, settore a cui saranno destinati quasi 700 miliardi. "Stiamo spendendo molti soldi nella difesa missilistica. Tutti capite cosa sto dicendo?" ha chiesto retoricamente, facendo riferimento alle minacce nordcoreane e iraniane.

Nella mattinata statunitense, Trump aveva minacciato il veto sul budget approvato nella notte dal Congresso. "Sto considerando un VETO sulla proposta di budget 'omnibus' basato sul fatto che gli oltre 800.000 beneficiari del DACA sono stati totalmente abbandonati dai democratici (nemmeno menzionati nella proposta) e il MURO AL CONFINE, di cui c'è disperatamente bisogno per la nostra difesa nazionale, non è interamente finanziato" aveva scritto Trump su Twitter.

Dalle 2.232 pagine della legge, era emersa l'assenza totale della questione Daca, ovvero il programma di Barack Obama cancellato dal presidente Donald Trump, che garantiva un permesso biennale e rinnovabile agli immigrati arrivati da bambini nel Paese senza permesso, chiamati Dreamers. La fine del programma è stata per ora bloccata dai tribunali, lasciando pericolosamente in un limbo gli immigrati; la speranza di molti democratici e delle associazioni per i diritti civili era che si trovasse un'intesa per garantire un futuro certo a persone che vivono negli Stati Uniti da molti anni.

Nel corso dell'ultimo fine settimana, la Casa Bianca aveva offerto un prolungamento di due anni e mezzo del Daca, in cambio di 25 miliardi di dollari per il muro. I democratici avevano respinto l'offerta, affermando di poter accettare il finanziamento del muro solo in cambio di un percorso verso la cittadinanza per i circa 690.000 Dreamers colpiti dalla fine del Daca e altre categorie di immigrati, per un totale di 1,8 milioni di persone. La Casa Bianca, a sua volta, aveva respinto la proposta dei democratici. (segue)