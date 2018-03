Trump firma la legge sul budget, ma avverte:"Mai più una così"

New York, 23 mar. - Donald Trump ha firmato la legge sul budget 2018, evitando lo shutdown - che sarebbe iniziato a mezzanotte - ma ha chiarito che "una legge così non la firmerò mai più". Il presidente degli Stati Uniti ha esternato la sua insoddisfazione davanti ai cronisti, alla Casa Bianca, per un compromesso accettato, ma mal digerito, tanto che ore prima aveva minacciato su Twitter di porre il veto, visto che la legge non prevede i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico.

Il presidente ha firmato la legge "per una questione di sicurezza", "ma ci sono molte cose di cui non sono contento". Trump l'ha definita "una situazione ridicola", indicando la pila di fogli della legge sul budget, ovvero 2.232 pagine che sono state approvate in un giorno da Senato e Camera e arrivato poche ore prima alla Casa Bianca.

"Non firmerò mai più una legge così. Non lo farò di nuovo. Nessuno l'ha letta. Ha solo poche ore". In queste poche parole, è riassunto tutto il disappunto del presidente per la legge da 1.300 miliardi che finanzia il governo federale fino al 30 settembre. "Ci sono molte cose che non avremmo dovuto mettere in questa legge, ma siamo stati, in un certo senso, forzati a farlo per sviluppare le nostre forze militari [...] e ci sono cose che avremmo dovuto mettere e non ci sono" ha detto Trump, criticando i democratici. Il presidente ha poi confermato di aver pensato "molto seriamente al veto", ma di aver abbandonato l'ipotesi pensando "all'incredibile crescita [di fondi] per le nostre forze armate". (segue)