Concluso terzo voto Camera,tutte bianche anche nel nuovo spoglio

Roma, 23 mar. - Si è conclusa in Aula a Montecitorio la terza votazione per l'elezione del nuovo presidente della Lega ed ha avuto inizio lo spoglio. A differenza della "sorpesa Bernini" nella votazione pomeridiana al Senato, la Lega alla Camera ha votato scheda bianca come fatto nelle prime due votazioni e come da tutti gli altri gruppi parlamentari.

Domattina, dalla quarta votazione, il quorum per il presidente della Camera a Montecitorio si abbassa: per essere eletti servirà il voto a favore della maggioranza dei votanti, fra i quali saranno conteggiati anche i deputati che voteranno ancora scheda bianca.

Prima della quarta votazione, dunque, i gruppi parlamentari torneranno a riunirsi per indicare il candidato da votare al posto delle schede bianche per tre volte da tutti utilizzate oggi a Montecitorio.