Bpvi, Fabi: impensabile lasciare 700 famiglie senza garanzie

Roma, 23 mar. - Presidio di lavoratori e sindacati a Vicenza di fronte alla sede della ex-Banca popolare acquisita da Intesa Sanpaolo. Lo comunica la Fabi, secondo cui "sono 700 i lavoratori rimasti fuori dalla 'messa in sicurezza' avvenuta ormai nove mesi fa, quando le ex-banche venete entrarono a far parte di Intesa. Un'operazione che, grazie all'intervento economico dello Stato, ha salvato migliaia di posti di lavoro, lasciando però 700 lavoratori nel limbo dell'incertezza".

Sono i lavoratori "di Apulia Previdenza, Apulia Pronto Prestito, Gruppo banca Intermobiliare, Bpvi Multicredito, Claris Factoring, Claris Leasing, Farbanca, Immobiliare Stampa, Nem, Prestinuova, ai quali ancora oggi mancano certezze occupazionali future".

"A distanza di nove mesi - ha detto il segretario nazionale della Fabi, Giuliano Xausa - dal salvataggio delle ex-banche Venete da parte di Intesa, oltre 700 lavoratori non intravvedono prospettive. Per nessuna delle 10 aziende rimaste fuori dal perimetro di Intesa si è trovata ancora una soluzione. Il governo dopo un primo incontro, dove aveva assicurato che nessun posto di lavoro sarebbe stato sacrificato, non ha ancora dato risposte concrete".

"Non si riesce a parlare - aggiunge Xausa - nemmeno con i commissari liquidatori. Riteniamo impensabile lasciare 700 famiglie senza una prospettiva, considerato che il salvataggio è avvenuto con i soldi pubblici. Useremo tutti i mezzi per stare vicino ai lavoratori e risolvere al meglio la questione". Dal 23 giugno l'organico del gruppo Intesa "solo nel Veneto è calato di oltre 800 lavoratori. In pratica, sono stati persi in media cinque posti di lavoro al giorno".