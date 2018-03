Giorgis: Pd avanzi una candidatura per la presidenza del Senato

Roma, 23 mar. - "Domani vi sarà la terza votazione per l'elezione del Presidente del Senato. È un passaggio molto importante perché se non vi sarà un ampio accordo in grado di consentire il raggiungimento del quorum, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati". Lo ha sottolineato in una nota il deputato del Partito democratico Andrea Giorgis.

"Il Pd - ha aggiunto - credo che dovrebbe continuare a chiedere, come ha giustamente fatto, che vengano indicate personalità autorevoli e di effettiva garanzia. Al contempo, credo che dovrebbe avanzare una propria candidatura, coerentemente con l'intenzione di non prefigurare alcun sostegno politico al centrodestra".