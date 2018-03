Stefania Craxi (Fi): lavorii sotterranei per minare centrodestra

Roma, 23 mar. - "L'esito del secondo spoglio al Senato conferma tutte le problematicità emerse in queste ultime settimane. Continuano ad appalesarsi seri problemi di metodo, poco rispettosi dei passaggi democratici, delle forze in campo e delle stesse persone che di volta in volta vengono coinvolte, ed appalesano alcuni lavorii sotterranei tesi a minare l'unità del centrodestra". Lo ha affermato in una dichirazione la neosenatrici Fi Stefania Craxi.

"La scelta unilaterale di voto della Lega su un nome di alto profilo come quello di Annamaria Bernini, seppur dettata dalla volontà di superare una fase di stallo - sottolinea- non aiuta certo ad uscire dall'impasse, ma rischia semmai di produrre un'ulteriore frattura. Così come la posizione alternatamente 'aventiniana' ed indefinita del PD, frutto di una profonda lacerazione interna ai gruppi, non contribuisce a sbloccare una situazione che rischia di divenire più che kafkiana".