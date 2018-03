Ynap: da Ue ultimo ok a Opa Richemont, agli svizzeri 100% azioni

Roma, 23 mar. - Via libera della commissione europea all'Opa di Richemont per acquisire il 100% delle azioni di Yoox Net-a-Porter (Ynap). Lo comunica il gruppo svizzero, sottolineando che Bruxelles ha notificato la decisione di "non opporsi alla concentrazione e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo See".

"Di conseguenza - aggiunge Richemont - tutte le autorizzazioni antitrust cui era soggetta l'offerta sono ora state ottenute e la condizione di efficacia dell'offerta si è avverata".