Brunetta(Fi): mandato centrodestra a Salvini è solo su Governo

Roma, 23 mar. - "Mi dispiace, ma l'amico La Russa sbaglia. Il centrodestra unito ha dato mandato a Salvini - in quanto leader del partito più votato della nostra coalizione - per lavorare alla formazione di un governo. Ma il segretario della Lega non ha ricevuto alcun mandato per trattare a nome dell'intera coalizione, con il Movimento 5 Stelle o con altre forze politiche, per l'individuazione del candidato alla presidenza del Senato. Lo precisiamo per amor di verità". Lo ha affermato in una dichiarazione il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta.