Nova Re SIIQ S.p.A.: CdA approva Progetto bilancio esercizio e bilancio consolidato

Roma, 23 mar. - Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Antonio Caporale, ha approvato il Progetto di Bilancio d`esercizio al 31 dicembre 2017, redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), e la proposta della distribuzione di un dividendo straordinario di circa 0,1 euro per azione post raggruppamento che verranno sottoposti all`Assemblea degli Azionisti prevista per il 27 aprile 2018 e per il 30 aprile 2018 (in seconda convocazione). Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Principali risultati dell`esercizio 2017 Il risultato netto si attesta ad un valore positivo di 1,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 rispetto al valore negativo pari a 718 migliaia di Euro al 31 dicembre 2016. Il patrimonio netto risulta pari a 68,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 rispetto a 257 migliaia di Euro al 31 dicembre 2016. Il patrimonio netto consolidato è di Euro 70,2 milioni al 31 dicembre 2017. L`indebitamento finanziario netto presenta un saldo negativo di 76 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 rispetto a un saldo positivo di 153 migliaia di Euro al 31 dicembre 2016.

Stefano Cervone, Consigliere Delegato della società, commenta: "Dopo aver completato l`aumento di capitale di Nova Re SIIQ a fine agosto 2017, raccogliendo dagli investitori una fiducia superiore ai target prefissati, nei mesi successivi abbiamo stabilizzato flussi positivi grazie a un rifinanziamento di Unicredit del portafoglio immobiliare apportato. Gli immobili, tutti locati, hanno confermato la redditività attesa. Nei primi mesi del 2018, inoltre, con il supporto dell`advisor finanziario Mediobanca il piano industriale della società è stato riformulato con un focus prevalente sul settore dell`hospitality, a nostro avviso un segmento in grado di assicurare il perfetto bilanciamento tra rischi e rendimenti. Il nostro obiettivo si conferma, così, quello di offrire agli azionisti un investimento su immobili a reddito e con la finalità di distribuire dividendi."