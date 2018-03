Atlantia: opzione acquisto su partecipazione Abertis in Cellnex -2

Roma, 23 mar. - Edizione si è impegnata a concedere ad Atlantia un diritto di vendita ("Diritto di Put") di una partecipazione in Cellnex pari al 29,9% del capitale sociale (la "Partecipazione) ad un prezzo di esercizio pari al prezzo di €21,50 per azione di Cellnex (cum dividend) e quindi pari a un corrispettivo di € 1.489 milioni e ad ulteriori termini e condizioni sintetizzati di seguito e che saranno meglio descritti nel documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate previsto dall'art. 5 del Regolamento CONSOB 17221/2010, come successivamente modificato, che Atlantia metterà a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

L'accettazione del Diritto di Put offerto da Edizione consentirà ad Atlantia di dare certezza, sia nei tempi sia nel valore, al processo di cessione della Partecipazione nell'ambito dell'accordo con ACS e Hochtief per l'investimento congiunto in Abertis. La Lettera ha principalmente ad oggetto il riconoscimento in favore di Atlantia del Diritto di Put sulla partecipazione, nonché l'assunzione degli impegni contenuti nell'Opzione di Acquisto, ivi inclusi i termini e condizioni di un eventuale aggiustamento del prezzo secondo un meccanismo cd. di earn out nei 12 mesi successivi al trasferimento, in linea con quanto previsto nell'Opzione di Acquisto per il numero di azioni oggetto della compravendita. Il Diritto di Put potrà essere esercitato entro il 16 aprile 2018.

Nel caso in cui si perfezioni la compravendita della Partecipazione Edizione riconoscerà ad Atlantia (i) il diritto (personale e incedibile) di co-investire in Cellnex, acquistando fino al 20% della Partecipazione (pari, in trasparenza, al 6% circa del capitale di Cellnex) entro i 2 anni successivi all'esecuzione della compravendita e (ii) un "diritto di prima offerta" e un "diritto di prelazione" per l'ipotesi in cui Edizione intenda cedere - direttamente o indirettamente - in tutto o in parte, la Partecipazione entro i 7 anni successivi all'esecuzione della compravendita.