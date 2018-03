Atlantia: opzione acquisto su partecipazione Abertis in Cellnex

Roma, 23 mar. - Facendo seguito alle comunicazioni precedenti, Atlantia informa che il Cda, riunitosi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha deliberato di esercitare l'opzione d'acquisto parziale o totale di cui all'accordo preliminare con ACS e Hochtief stipulato il 13 marzo scorso sulla partecipazione detenuta da Abertis Infraestructuras (Abertis) in Cellnex Telecom S.A. (Cellnex).

I termini sono i seguenti il prezzo di vendita delle azioni Cellnex corrisponderà alla media del valore di mercato dei sei mesi precedenti la data di regolamento dell'OPA sulle azioni Abertis, con un prezzo minimo di €21,20 e un prezzo massimo di €21,50 per azione di Cellnex (da aggiustarsi in relazione ai dividendi distribuiti); la percentuale di partecipazione acquisita sarà a discrezione di Atlantia pari al 29,9% o al 34% del capitale sociale di Cellnex, come verrà comunicato dalla stessa Atlantia - in conformità agli accordi sottoscritti - entro 10 giorni dal completamento da parte di Hochtief dell'OPA su Abertis.

In conformità agli impegni assunti con Atlantia, Hochtief farà quanto necessario affinché, subordinatamente all'esito positivo dell'Opa concorrente sulle azioni di Abertis, quest'ultima proceda alla vendita delle azioni Cellnex ad Atlantia o ad una società da essa designata. Il Cda, preso atto della fairness opinion di Equita S.I.M., delle risultanze dell'incarico conferito a Mediobanca S.p.A. per la ricerca di possibili acquirenti della partecipazione Cellnex e, previo parere favorevole rilasciato dal Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi della Procedura con Parti Correlate della Società, ha deliberato all'unanimità dei presenti di accettare, in attesa di completare la ricerca di possibili acquirenti, i termini dell'impegno contenuti nell'unica offerta vincolante finora pervenuta da Edizione S.r.l. in data 20 marzo 2018, come integrata in data odierna (la "Lettera"). Gli amministratori indipendenti di Atlantia si sono avvalsi degli advisor Leonardo Houlihan Lokey e Gualtieri e Associati nonché dello Studio Legale Carbonetti e Associati.

