Cicchitto:voto Lega per Bernini certifica intesa Salvini-Di Maio

Roma, 23 mar. - "Il voto della Lega sulla Bernini ha solo un senso: di accertare la preclusione nei confronti di ogni incontro con Berlusconi da parte del Movimento 5 Stelle: loro con lo psico nano non prendono nemmeno un caffè. E la Lega accetta la preclusione cerca di metterci una pezza e di rimettere nuovamente Forza Italia ai margini del gioco. E' che il patto tra Di Maio e Salvini è' molto forte, non riguarda solo le presidenze ma il futuro governo nel quale Di Maio dovrebbe essere il presidente e Salvini il suo vice. Auguri e figli maschi". Lo ha affermato in una dichiarazione il deputato di Civica Popolare Fabrizio Cicchitto