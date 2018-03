Atlantia, Acs e Hochtief firmano un accordo di investimento

Roma, 23 mar. - Facendo seguito ai comunicati stampa del 14 marzo 2018 pubblicati da Atlantia, Acs (Actividades de Construcción y Servicios) e Hochtief relativi all'accordo vincolante raggiunto dalle parti per realizzare un investimento congiunto in Abertis Infraestructuras, le parti hanno firmato un accordo di investimento e accettato i termini del patto parasociale e altri accordi correlati, al fine di rispettare il citato accordo.

Conseguentemente, in data odierna, Hochtief ha presentato richiesta alla CNMV di modificare la propria Opa al fine di eliminare tutte le condizioni della stessa (ad eccezione della Condizione Minima di Accettazione del 50% del capitale più un'azione).

Il corrispettivo offerto nell'Opa modificata sarà interamente per cassa e consisterà in un prezzo di acquisto pari a 18.36 euro per azione (corretto, ove necessario, per futuri dividendi) per l'intero capitale sociale di Abertis. D'altra parte, Atlantia procederà a ritirare la propria OPA sulle azioni Abertis immediatamente prima dell'approvazione da parte della CNMV dell'Opa modificata di Hochtief, conformemente alle disposizioni della normativa spagnola riguardante le Opa (Articolo 45.1 del Regio Decreto 1066/2007). Il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti e le modifiche dell'offerta di Hochtief sono incluse in un allegato del Prospetto di Opa, sottoposto all'approvazione della CNMV.