Catalogna, Corte Suprema: carcere per candidato presidenza... -2

Madrid, 23 mar. - Oltre a Turull il giudice istruttore ha ordinato la custodia cautelare per l'ex presidente del Parlamento, Carme Forcadell, e tre ex ministri regionali: Raul Roneva, Jospe Rull e Dolors Bassa, tutti accusati di ribellione, sedizione e malversazione di fondi pubblici.

La numero due della sinistra indipendentista di Erc, Marta Rovira, che avrebbe dovuto presentarsi in tribunale con gli altri accusati, ha rinunciato al suo seggio di deputato preferendo espatriare in Svizzera; in esilio autoimposto rimangono anche l'ex presidente regionale Carles Puigdemont, il deputato Antoni Comin, e le ex parlamentari Clara Ponsati e Anna Gabriel; già in carcere da tempo sono invece il leader di Erc ed ex vicepresidente regionale, Oriol Junqueras, e i "due Jordi", Sanchez e Cuixart.

(Segue)