Damiano: serve regia per evitare ricadute dazi su occupazione

Roma, 23 mar. - "I dazi che gli Usa vogliono imporre su acciaio e alluminio rappresentano un vero pericolo per l'economia europea e per l'occupazione". Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico.

"L'esenzione temporanea della Ue fino al primo maggio, decisa da Trump - spiega - è assolutamente insufficiente. Trump sta conducendo una battaglia contro il dumping commerciale, praticato soprattutto dalla Cina, con mezzi sbagliati che colpiscono alla cieca. L'Europa deve rispondere con decisione e in modo unitario. Per altri Paesi, quelli che non sono esentati, i dazi scattano da oggi. Il tema dell'acciaio diventa, quindi, insieme all'alluminio, problema di rilievo nazionale, che coinvolge siti produttivi importanti come Taranto, Piombino, Terni e il Sulcis, interessati da processi di ristrutturazione, dismissione e acquisizione che hanno bisogno di una regia da parte del Governo".

"Affidarsi solamente alle logiche di un mercato globale senza regole, caratterizzato da dumping e protezionismo ci espone a troppi rischi. L'obiettivo di tutti deve essere quello di salvaguardare, nel lungo periodo, produzioni e occupazione in Italia", conclude.