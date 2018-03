Trump sul budget: firmato per i fondi record alle forze armate

New York, 23 mar. - "Non avevamo altra scelta, se non finanziare le nostre forze armate, perché dobbiamo avere di gran lunga le forze armate più forti del mondo. E saranno le forze armate di gran lunga più forti che abbiamo mai avuto". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nell'annunciare di avere firmato, trasformandola in legge, la proposta di budget da 1.300 miliardi di dollari approvata nella notte dal Congresso, si è vantato dei fondi "record" previsti per la difesa, settore a cui saranno destinati quasi 700 miliardi.

"Stiamo spendendo molti soldi nella difesa missilistica. Tutti capite cosa sto dicendo?" ha chiesto retoricamente, facendo riferimento alle minacce nordcoreane e iraniane. Nonostante avesse minacciato il veto, Trump ha firmato un budget da 2.232 pagine "che nessuno ha letto".