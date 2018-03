Bank of America paga 42 mln Usd per frode -2

New York, 23 mar. - Un portavoce della banca ha fatto sapere che l'accordo "riguarda principalmente una condotta attuata fino a 10 anni fa". Il portavoce stesso ha aggiunto: "Abbiamo sempre rispettato i nostri obblighi per garantire ai clienti i prezzi migliori e circa cinque anni fa abbiamo affrontato i problemi riguardanti la comunicazione alla clientela del luogo dove le loro operazioni di trading venivano eseguite".

Per Schneiderman però "Bank of America Merrill Lynch ha fatto di tutto per frodare i suoi clienti istituzionali su chi vedeva e realizzava i loro ordini, su chi stava facendo trading nella sua dark pool e sulle capacità dei suoi servizi di trading elettronico".