Bank of America paga 42 mln Usd per frode su trading elettronico

New York, 23 mar. - Bank of America pagherà 42 milioni di dollari allo Stato di New York. E' la cifra patteggiata dal gruppo con la procura statale per le indagini sulle sue attività di trading elettronico. Si tratta di una multa record per l'Empire State nell'ambito di inchieste relative al trading elettronico.

Il gruppo è stato accusato di avere "mascherato" accordi con alcune società, tra cui Citadel, Two Sigma, Madoff Securities e Knight, alle quali trasferiva in maniera illecita ordini di compravendita invece che realizzarli in casa per conto della clientela come a questa aveva comunicato. Per cinque anni l'istituto di credito ha tenuto nascosto gli accordi ai propri clienti, attraverso l'utilizzo di alcuni codici che mascheravano l'identità dei provider e al contempo facevano risalire il trading alla banca.

La 'strategia' è stata applicata agli ordini effettuati tra il 2008 e il 2013 per conto di oltre 16 milioni di clienti e per un totale di 4 miliardi di azioni, secondo quanto riferito dal procuratore Eric Schneiderman. (Segue)