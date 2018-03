Salvini: dalla Lega aiuto a centrodestra contro abbraccio Pd-M5s

Roma, 23 mar. - "L'unico modo per evitare l'abbraccio Pd-5stelle per eleggere il presidente del Senato è scegliere un candidato del centrodestra che abbia il maggior gradimento possibile. La scelta della Lega, che ha rinunciato ad ogni presidenza e ha indicato la senatrice Bernini di Forza Italia, rappresenta un coraggioso e generoso aiuto alla coalizione per evitare brutti scherzi ed uscire dallo stallo, e un segnale all'Italia perchè il Parlamento comiinci a lavorare il prima possoibile". Lo ha affermato, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini a proposito del voto per la presidenza del Senato.