Usa, Trump: mai più un budget così, nessuno lo ha letto

New York, 23 mar. - "Non firmerò mai più una legge così. Non lo farò di nuovo. Nessuno l'ha letta. Ha solo poche ore". In questa frase, è riassunto tutto il disappunto del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per la legge sul budget che ha appena firmato e che finanzia il governo federale fino al 30 settembre.

"Ci sono molte cose che non avremmo dovuto mettere in questa legge, ma siamo stati, in un certo senso, forzati a farlo per sviluppare le nostre forze militari [...] e ci sono cose che avremmo dovuto mettere e non ci sono" ha detto Trump, criticando i democratici.

Nelle ore passate, Trump aveva minacciato di porre il veto, visto che la legge non prevede i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico.