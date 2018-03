Ruocco (M5S): Bernini? Ben venga se non è più Romani

Roma, 23 mar. - Anna Maria Bernini di Forza Italia è stata votata dalla Lega come presidente del Senato e Carla Ruocco, del M5S, commenta così la notizia: "Ben venga se non c'è più Romani, lo abbiamo sempre detto. Ma poi la decisione spetta ai capigruppo al Senato. Il centrodestra mi sembra in affanno e in difficoltà ma noi vogliamo aiutare a sbloccare la situazione nell'interesse degli italiani".

Ruocco risponde anche all'ipotesi di altri nomi anche del PD come Emma Bonino: "Tutto quello che si può fare per accelerare, fare quante più votazioni possibile così facendo maturano anche i tempi per determinate scelte".

Quanto alla candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Camera l'esponente pentastellata risponde: "Vediamo, ora i tempi non sono ancora maturi".