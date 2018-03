Roma, 23 mar. - "Aspettiamo di vedere se è la proposta di tutto il centrodestra, per il momento c'è solo la dichiarazione di Salvini": così la senatrice del Movimento 5 stelle Paola Taverna ha risposto ai cronisti che le hanno chiesto se il suo gruppo sia disponibile a votare Annamaria Bernini alla presidenza del Senato, dopo la mossa della Lega che ha votato in blocco l'esponente di Forza Italia nella seconda votazione in aula a palazzo Madama.