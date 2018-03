Trump: ho firmato legge sul budget,ma molte cose non mi piacciono

New York, 23 mar. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato la legge sul budget 2018, evitando lo shutdown, che sarebbe iniziato a mezzanotte. Lo ha fatto "per una questione di sicurezza", "ma ci sono molte cose di cui non sono contento", ha aggiunto.

Trump l'ha definita "una situazione ridicola", indicando la pila di fogli della legge sul budget, ovvero oltre 2.000 pagine che sono state approvate in un giorno da Senato e Camera e arrivato poche ore fa alla Casa Bianca. Trump ha poi avvertito: "Non firmerò mai più una proposta di legge così".