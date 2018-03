Roma, 23 mar. - La scelta della Lega di Matteo Salvini di votare al secondo scrutinio la senatrice Fi Annamaria Bernini per la presidenza del Senato "è stato un regalo fatto da Salvini a Forza Italia a insaputa di Fi...", Lo ha affermato, fra l'altro, l'ex ministro Fi Gaetano Quagliariello parlando a Rainews24. "Ora valutaremo", ha aggiunto, sulla possibilità che ora l'intero centrodestra rinunci alla candidatura del capogruppo Fi Paolo Romani per convergere sulla ex ministro azzurra.