Roma, 23 mar. - "Sulla questione delle presidenze di Camera e Senato sono contrario ad accordi che potrebbero prefigurare sostegni politici al centrodestra. Bene l`appello del Pd a indicare per i vertici istituzionali personalità autorevoli e di effettiva garanzia". Lo afferma il dem Gianni Cuperlo aggiungendo: "In questa logica l`ipotesi di avanzare una nostra candidatura per la presidenza del Senato si profila come un atto di coerenza".