Meloni: Fdi già al lavoro in Parlamento,già 50 proposte di legge

Roma, 23 mar. - "Subito al lavoro per gli italiani: nel giorno in cui si insedia il nuovo Parlamento, Fratelli d'Italia ha già depositato alla Camera quasi 50 proposte di legge. La prima è la più simbolica: rendere il 17 marzo, giorno in cui si celebra l'Unità d'Italia, una festa nazionale a tutti gli effetti. E poi le tante proposte concrete per risolvere i problemi degli italiani". Lo ha scritto su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Tra queste - ha elencato Meloni- la cancellazione delle pensioni d'oro e dei vitalizi e divieto per le coop di finanziare i partiti; legittima difesa, pene più severe per chi aggredisce le Forze dell'Ordine e introduzione del reato di integralismo islamico; clausola di supremazia e tetto alle tasse in Costituzione: separazione tra banche d'affari e commerciali; Iva al 4% sui prodotti per la prima infanzia e trasformazione dell'utero in affitto in reato universale; esclusione di ambulanti e balneari dalla direttiva Bolkestein per il commercio ambulante; abolizione del test d'ingresso per il numero chiuso all'università".