Udc presenta primi pdl in Senato, istituire Garante per famiglia

Roma, 23 mar. - A Palazzo Madama, a poche ore dall'inizio della XVIII legislatura, i senatori dell'Udc sono tra i primi ad avere presentato progetti di legge. Antonio De Poli, presidente del partito, insieme ai senatori Paola Binetti e Antonio Saccone hanno, infatti, depositato il primo disegno di legge che prevede l'istituzione del Garante della famiglia. Si tratta di una proposta che contiene, tra l'altro, una serie di misure fiscali come un Fondo per le agevolazioni per l'accesso all'abitazione e detrazioni fiscali per le famiglie.

"Uno dei grandi temi, in questa legislatura, per noi cattolici sono i valori come la difesa della vita e della famiglia", spiega il senatore Udc De Poli, secondo cui "questi valori non hanno colore politico e possono riguardare trasversalmente tutte le forze politiche in campo". "Non vogliamo alzare i muri ma al contrario fare delle proposte e cercare di trovare una convergenza sui temi che stanno più a cuore agli italiani: il sostegno alle famiglie. Serve un capovolgimento di prospettiva: la famiglia intesa come impresa sociale. Credo che su questi temi si possa avviare un dialogo costruttivo e trovare una convergenza", conclude De Poli.