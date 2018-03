Boldrini(Leu):Bernini? Almeno una presidente donna è auspicabile

Roma, 23 mar. - "Non sto facendo una valutazione poltica della senatrice che al Senato è stata votata ma, in generale, dico che è auspicabile che alla Presidenza dek Parlamento ci sia almeno una donna, anzichè avere massime cariche istituzionali tutte al maschile". Lo ha dichiarato, conversando a Montecitorio sulla scelta della Lega di passare al Senato nella seconda votazione dalla scheda bianca al voto a favore della senatrice Fi Annamaria Bernini, l'ex presidente LeU della Camera Laura Boldrini.

Quanto all'elezione del suo successore, Boldrini parlando a Rainews 24 ha sottolineato come "ancora un nome da votare non c'e' e ci sono state solo schede bianche da tutti i gruppi". E se "non sta a noi di LeU che siamo pochi avanzarlo, però - ha aggiunto - quando gli altri lo faranno lo valuteremo anche noi e decideremo se votarlo".

"Io mi auguro - ha concluso Boldrini- una nuova presidenza della Camera che continui il lavoro da noi fatto nella diciasettesima legislatura. Una presidenza garante e imparziale e di terzietà. E può esserlo - ha precisato- anche se affidata a un capo di partito, come già accaduto in passato".