Gentiloni: ora condividere rischi e terminare unione bancaria Ue -2

Bruxelles, 23 mar. - "Nella pratica - ha proseguito - questa cosa si è realizzata fino a un certo punto, nel senso che ogni volta che si deve fare un passo avanti sulla condivisione dei rischi, vengono messe sul tavolo della discussione, per poi magari non essere adottate, delle ipotesi di nuove condizionalità. Noi dovremmo avere chiaro - ha osservato - che oggi la congiuntura economica dell'Eurozona è molto positiva: non c'è mai stato un indice di dispersione così basso nell'Eurozona, cioè di distanza così limitata, tra Paesi che vanno un po' meglio e Paesi che vanno un po' peggio. Ciclisticamente, si potrebbe dire che il gruppo si è molto compattato".

"Dobbiamo evitare - ha sottolineato il presidente del Consiglio - che in nome della prevenzione dei rischi l'Europa si vada a cercare dei guai finanziari in proprio, dopo averli superati. Penso che non sia il massimo, e mi fa piacere - ha concluso - che il governo italiano non sia il solo a pensarla in questo modo".