Gentiloni: ora condividere rischi e terminare unione bancaria Ue

Bruxelles, 23 mar. - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha sostenuto con forza, e con l'appoggio di diversi altri paesi, durante il vertice dei paesi dell'Eurozona a Bruxelles, la posizione dell'Italia che chiede di completare la costruzione dell'unione bancaria passando finalmente dalle misure per la "riduzione del rischio" (come l'innalzamento dei requisiti di capitale e la riduzione dei prestiti in sofferenza Npl), che sono state prese in gran numero negli anni scorsi, a quelle per la "condivisione del rischio", e in particolare la garanzia europea per i depositi. E' la stessa battaglia che da anni ha condotto, al livello dell'Eurogruppo, il ministro dell'Economia uscente Pier Carlo Padoan, scontrandosi ogni volta con il blocco tedesco-nordico.

Le due fasi, secondo quanto Gentiloni ha detto durante la conferenza stampa al termine del vertice Ue, devono procedere "su un binario parallelo", e non secondo "la logica dei due tempi che subordina a sempre nuove condizionalità la condivisione del rischio", che porta "alla paralisi e al mancato rispetto del sentiero che era stato a suo tempo definito".

"L'esistenza di opinioni diverse su questo nell'Eurosummit che si è appena concluso era chiarissima. La posizione del governo italiano e di parecchi altri governi, che si è manifestata oggi in modo molto chiaro, è che noi abbiamo un accordo: non è che si tratta di prendere una decisione nuova. L'accordo prevede che vadano avanti insieme la condivisione e la riduzione dei rischi", ha spiegato Gentiloni.(Segue)