Camere, Salvini "vira" su Bernini. Berlusconi convoca vertici Fi

Roma, 23 mar. - Mossa a sorpresa di Matteo Salvini sulle presidenze delle Camere. Se Forza Italia insiste su Paolo Romani per lo scranno più alto del Senato, lui annuncia che i leghisti hanno puntato su Anna Maria Bernini. Anche lei senatrice azzurra su cui, però, non pesa il veto "no ai condannati" del M5s.

Una strategia che spariglia le carte nel centrodestra, visto che l'idea degli azzurri era quella di cominciare a votare Romani già dal terzo scrutinio.

Subito dopo l'annuncio del segretario leghista, Berlusconi ha convocato un nuovo vertice dei big azzurri a palazzo Grazioli. "Della scelta della Lega - ammette Renato Schifani - abbiamo appreso in aula, non era concordata, né attesa".