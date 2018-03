Roma, 23 mar. - "Allo stato attuale il nostro candidato, fino a prova contraria, è Paolo Romani". Così Renato Schifani (Fi) commenta in Transatlantico al Senato la "novità" della Lega, "non concordata", che per bocca del leader Matteo Salvini ha annunciato il voto per Annamaria Bernini (Fi) come presidente del Senato. Forza Italia ha votato scheda bianca e ha "preso atto" della mossa di Salvini.