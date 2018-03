Onorato su decisione Antitrust: "Vendetta delle lobby"

Roma, 23 mar. - In relazione alla decisione dell'Antitrust per abuso di posizione dominante nel trasporto merci verso la Sardegna (con multa da 29 milioni) nei confronti delle sue società Moby e Cin, l'armatore Vincenzo Onorato ha commentato: "Niente di nuovo sotto il sole, un atteso tentativo, fra i tanti, di vendetta del Sistema Italia-lobby contro l'occupazione di personale italiano. Singolare che l'Antitrust non si sia mai voluta interessare del monopolio sulla Sicilia nel settore dei trasporti via mare. Ben venga un nuovo Governo che faccia pulizia dell'ancién regime delle lobby".