Scambio di battute tra Renzi e Salvini, senza stretta di mano

Roma, 23 mar. - Incontro e scambio di battute in aula al Senato ta Matteo Renzi e Matteo Salvini ma nessuna stretta di mano. Con grande disappunto dei fotografi e cameramen pronti ad immortalare la scena, il leader della Lega saluta con una stretta di mano tutti i senatori dem che circondano l'ex premier ad eccezione dell'ex premier seduto in prima fila ai banchi Pd. È Valeria Fedeli a intercettare Salvini mentre sta andando a votare per il presidente del Senato. La ministra dell'Istruzione fa di tutto per favorire un saluto tra i due Matteo, prendendo più volte per mano il numero uno del Carroccio ma non c'è niente da fare: Salvini saluta Fedeli, Simona Malpezzi, Roberta Pinotti, Davide Faraone. Ma Renzi no. I due si scambiano un paio di battute, si ride, poi Salvini si allontana per votare.