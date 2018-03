Giorgetti: Romani? Vediamo, ma alleanza centrodestra non si rompe

Roma, 23 mar. - "Centinaio ha detto bene". Giancarlo Giorgetti, capogruppo uscente della Lega alla Camera, risponde così ai cronisti a Montecitorio sulla dichiarazione fatta dal suo omologo al Senato sul fatto che la Lega potrebbe non votare per Romani alla presidenza del Senato. E a chi gli fa notare che così romperebbe l'alleanza con il centrodestra dice: "La nostra è un'alleanza storicamente forte... non si rompe per Romani". Questo vuol dire che potreste trovare un altro nome?, gli viene chiesto: "Eh sì", risponde l'esponente delal Lega.

Secondo Giorgetti, inoltre, "oggi è giusto fare la terza votazione perchè finché non si sblocca al Senato non si sblocca neanche qua alla Camera e, siccome al Senato domani usciranno i nomi dei due che vanno al ballottaggio, qui la votazione decisiva sarà quella del pomeriggio. Vedrete che domenica è tutto a posto", assicura.

Insomma, dice ancora Giorgetti rivolto ai cronisti, "voi che siete qui da un po' di anni lo dovreste sapere: si decide tutto tra stasera e domani mattina".