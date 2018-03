Gentiloni: vicinanza Italia a francesi per attentato Carcassonne

Bruxelles, 23 mar. - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha espresso, durante il Consiglio europeo di Bruxelles, la sua solidarietà ai francesi e al loro presidente Emmanuel Macron per l'attentato di Carcassonne. "Colgo l'occasione, come ho fatto nel corso dei lavori" del Consiglio europeo, "per esprimere la vicinanza dell'Italia al governo francese, al popolo francese, ai familiari delle vittime di questo attacco nella zona di Carcassonne e che a quanto pare ripropone la minaccia del radicalismo jihadista in Francia", ha detto Gentiloni durante la conferenza stampa al termine del vertice.

Questo, ha aggiunto, "richiede di nuovo una mobilitazione e una solidarietà di tutti i paesi europei a sostegno della Francia, di nuovo colpita dalla minaccia terroristica, dopo che ieri avevamo tutti il ricordo di quanto successo qui a Bruxelles" due anni fa, con gli attentati nella metro e all'aeroporto della capitale belga.