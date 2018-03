Fumata nera anche a seconda votazione Camera: 577 bianche -2

Roma, 23 mar. - Rispetto alla prima votazione, sono state di più le schede che comunque recavano l'indicazione di un nome, tra cui un voto per Roberto Fico, considerato uno dei papabili in caso fosse eletto un deputato M5s. In particolare, Davide Tripiedi del M5s ha ottenuto 4 voti, Dario Bond di Fi e Nico Stumpo di Leu 3 voti ciascuno, 2 voti per Rossella Muroni di LeU, Renato Brunetta di Fi e David Ermini del Pd.

Dodici i voti tecnicamente dispersi, ma che recavano il nome di un candidato eleggibile: Daniele Belotti della Lega, Stefano Buffagni, Giovanni Currò, Daniele Del Grosso, Marialuisa Faro e Roberto Fico del M5s, Del Basso De Caro del Pd, Mariastella Gelmini, Sestino Giacomoni e Renata Polverini di Forza Italia, Maurizio Lupi Noi con l'Italia.