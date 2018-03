Russia smentisce uso di bombe incendiarie nella Ghouta

Mosca, 23 mar. - L'esercito russo ha smentito di aver sganciato sul bastione ribelle della Ghouta orientale in Siria delle bombe incendiarie come sostenuto dall'Osservatorio siriano dei diritti umani (Osdh). "L'aviazione russa non attacca i quartieri residenziali della Ghouta orientale e non utilizza, contrariamente alla coalizione internazionale guidata dagli Usa, bombe incendiarie", ha affermato il ministero della Difesa citato dalle agenzie di stampa russe. Il ministero ha definito le informazioni relative agli attacchi dell'aviazione russa con bombe izioni incendiarie una "vergognosa menzogna".

Gli attacchi aerei sul bastione ribelle della Ghouta orientale, dove più di 1.600 civili sono stati uccisi dal 18 febbraio, secondo l'Onu, si sono intensificati negli ultimi giorni e sono state utilizzate bombe incendiarie, secondo le testimonianze di giornalisti dell'Afp e delle Ong.

Trentasette civili sono periti nella notte per "ustioni" e per "soffocamento" nella regione di Arbin, secondo l'Osdh, che ha attribuito la responsabilità a degli aerei russi che intervengono a sostegno del regime siriano.