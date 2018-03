Usa, Cambridge Analytica, tra i primi clienti spunta Bolton

New York, 23 mar. - Il comitato di azione politica fondato da John Bolton, scelto ieri dal presidente statunitense, Donald Trump, come nuovo consigliere per la sicurezza nazionale al posto di H.R. McMaster, è stato uno dei primi clienti di Cambridge Analytica, con lo scopo di ottenere i profili psicologici degli elettori. Lo hanno rivelato ex dipendenti della società al New York Times, che cita anche documenti della stessa azienda ora al centro delle polemiche in tutto il mondo.

Il comitato politico, conosciuto come il John Bolton Super Pac, si è rivolto a Cambridge Analytica nell'agosto 2014, nel periodo in cui la società stava raccogliendo i dati di milioni di utenti di Facebook senza autorizzazioni; secondo Christopher Wylie, l'ex dipendente che ha portato alla luce il sistema usato da Cambridge Analytica, il super Pac era a conoscenza dei metodi da loro usati per raccogliere informazioni: "Gli abbiamo detto come facevamo le cose, ne abbiamo parlato nelle conference call e durante gli incontri".

"Il Bolton Pac era ossessionato da come gli americani stessero diventando delle femminucce rammollite e voleva ricerche e messaggi su questioni di sicurezza nazionale. Volevano rendere le persone più militariste, è questo che volevano" ha aggiunto Wylie.