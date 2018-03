Vertice Ue, OK a linee negoziali su relazioni future con Gb - 4

Bruxelles, 23 mar. - Una delle questioni più delicate, dove è molto alto l'interesse britannico a mantenere un accesso al mercato europeo che l'Ue è invece molto restia a concedere, è quella dei servizi finanziari. Le linee guida su questo punto si limitano ad affermare che "qualsiasi quadro futuro dovrebbe salvaguardare la stabilità finanziaria dell'Unione e rispettarne il regime e le norme di regolamentazione e di vigilanza, nonché la relativa applicazione".

Qualche spiegazione in più viene dalla bozza di una nota che doveva essere allegata e che invece si è tenuta per ora confidenziale: l'obiettivo dovrebbe essere quello di consentire l'accesso al mercato dei servizi finanziari attraverso dei "meccanismi rivisti e migliorati di equivalenza", e questo "preservando la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato unico e l'autonomia dei meccanismi decisionali nell'Ue". E, per evitare qualsiasi fraintendimento, si insiste sul fatto che "i meccanismi di equivalenza e le decisioni "restano definiti e attuati su base unilaterale dall'Ue".

Oltre alla cooperazione commerciale ed economica, il Consiglio europeo ritiene che si debba predisporre fra l'Unione e il Regno Unito, una "cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale", con un partenariato che "dovrebbe contemplare efficaci scambi di informazioni, il sostegno alla cooperazione operativa tra autorità di contrasto e la cooperazione giudiziaria in materia penale. Si dovranno stabilire solide garanzie che assicurino il pieno rispetto dei diritti fondamentali e meccanismi efficaci di esecuzione e di risoluzione delle controversie".

Si dovrebbe prevedere, inoltre, "una forte cooperazione tra in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa" con "adeguati meccanismi di dialogo, consultazione, coordinamento, scambio di informazioni e cooperazione. La predisposizione di un accordo sulla sicurezza delle informazioni - si avverte - è un presupposto per lo scambio di informazioni nell'ambito di tale cooperazione".

L'accordo dovrà comprendere, infine, delle norme sui dati. "Per quanto riguarda i dati personali, la protezione dovrebbe essere disciplinata dalle norme dell'Unione in materia di adeguatezza al fine di garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello dell'Ue", conclude il documento.