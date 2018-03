La Russa: strana solerzia Campidoglio che cancella murales Meloni

Roma, 23 mar. - "Trovo davvero strano che il Comune di Roma, che non ripara prontamente le numerose e pericolose buche della città, abbia avuto oggi questa solerzia nel cancellare il murales disegnato a due passi dal Parlamento, raffigurante la leader di Fratelli d`Italia Giorgia Meloni con in braccio un bimbo di colore. Evidentemente, questo murales, che la stessa Giorgia Meloni considera un`opera d`arte, disturbava qualcuno in Comune". Lo dichiara Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d`Italia.