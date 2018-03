Nissan: 1 milione di veicoli elettrificati l`anno entro il FY2022

Roma, 23 mar. - Nissan Motor Co., Ltd., nell`ambito del piano a medio termine Nissan M.O.V.E. to 2022, annuncia il piano che prevede il lancio di un numero sempre maggiore di veicoli elettrificati, l`ampliamento e l`evoluzione dei sistemi di guida autonoma e l`accelerazione nella connettività dei veicoli.

Tra gli obiettivi, Nissan prevede la vendita di 1 milione di veicoli elettrificati all`anno - 100% elettrici e e-POWER - entro l`anno fiscale 2022 (FY2022).

Nell`ambito del piano Nissan M.O.V.E. to 2022, Nissan intende inoltre: Sviluppare otto nuovi veicoli 100% elettrici, partendo dal successo della nuova Nissan LEAF; Ampliare la disponibilità di auto elettriche in Cina, sotto diversi marchi; Introdurre un mini-veicolo elettrico "kei" in Giappone; Sviluppare un crossover elettrico globale, ispirato al concept Nissan IMx; Elettrificare nuovi modelli INFINITI a partire dall`anno fiscale 2021; Dotare 20 modelli in 20 mercati con tecnologia di guida autonoma; Raggiungere il 100% di connettività per tutte le nuove auto Nissan, Infiniti e Datsun vendute nei mercati chiave entro la fine del piano. Philippe Klein, Chief Planning Officer Nissan, ha dichiarato: "La nostra strategia tecnologica e di prodotto è rivolta a posizionare Nissan come leader nell`evoluzione nel settore automotive, nella tecnologia e nel business. Il nostro impegno si concentra sull`implementazione della Nissan Intelligent Mobility, fondata sui tre elementi di elettrificazione, guida autonoma e connettività attraverso nuovi servizi di mobilità".

Intervenendo a una conferenza stampa insieme ai Senior Vice President Takao Asami e Ogi Redzic, responsabili rispettivamente dei progetti di guida autonoma e di connettività per l`Alleanza, Philippe Klein ha ribadito che il piano a medio termine è rivolto a incrementare il fatturato annuo del 30%, portandolo a 16,5 trilioni di yen, entro la fine dell`anno fiscale 2022. Nissan vuole raggiungere un margine di profitto operativo dell`8% e un free cash flow cumulato pari a 2,5 trilioni di yen.

Philippe Klein ha inoltre annunciato l`impiego della piattaforma e dei motori di Renault-Nissan-Mitsubishi per supportare gli obiettivi aziendali.

Elettrificazione Come parte della strategia di elettrificazione, Philippe Klein ha dichiarato che quest`anno Nissan amplierà la disponibilità di prodotto in Cina, trainata da un nuovo veicolo elettrico di segmento C ispirato alla tecnologia di Nissan LEAF. Questa offensiva di prodotto includerà un veicolo elettrico dal prezzo accessibile destinato al mercato cinese, tramite la joint-venture dell`Alleanza e GT New Energy Automotive. Il nuovo veicolo sarà sviluppato dall`Alleanza in collaborazione con Dongfeng, sulla base di un SUV di segmento A.

Inoltre sono in preparazione altre due varianti di veicoli elettrici per il marchio Venucia.

Parallelamente, Nissan continuerà a sviluppare la tecnologia e-POWER, già disponibile in Giappone su Nissan Note e Nissan Serena. Nel mercato giapponese sono state vendute oltre 129.000 Note e-POWER durante il primo anno di commercializzazione, con oltre due terzi dei clienti che hanno preferito la versione e-POWER al modello base.

Nissan prevede che i veicoli elettrificati - elettrici e e-POWER - rappresenteranno il 40% delle vendite aziendali in Giappone ed Europa entro il 2022 e il 50% entro il 2025. Negli Stati Uniti, le previsioni si attestano intorno al 20-30% entro il 2025, mentre in Cina il dato sale al 35-40%.

INFINITI darà ulteriore slancio al trend dell`elettrificazione, proponendo nuovi modelli completamente elettrici o dotati di tecnologia e-POWER a partire dall`anno fiscale 2021. Secondo le stime, entro il 2025 i veicoli elettrificati a marchio INFINITI rappresenteranno il 50% delle vendite.

Guida autonoma Nel quadro della strategia per i sistemi di guida autonoma, Nissan prevede di integrare la tecnologia ProPILOT su 20 modelli per 20 mercati entro il 2022. Per questa data, Nissan punta a vendere 1 milione di veicoli dotati di tecnologia ProPILOT all`anno.

Seguirà quindi un ulteriore sviluppo della tecnologia ProPILOT, per offrire la guida autonoma sulle autostrade a corsie multiple e gestire le destinazioni del veicolo. Le funzionalità ottimizzate saranno introdotte in Giappone come progetto pilota entro un anno.

Takao Asami ha dichiarato: "Basandoci sull`esperienza di Nissan nello sviluppo di tecnologie di sicurezza all`avanguardia, continuiamo a ottimizzare le funzioni di guida autonoma per sollevare i conducenti da qualsiasi incombenza, in tutti i contesti stradali. Abbiamo già il maggior numero di veicoli a guida semi-autonoma su strada rispetto alle altre case automobilistiche e continuiamo ad accrescere la nostra esperienza per offrire vantaggi alla clientela".

Connettività e servizi di mobilità Ogi Redzic ha annunciato di voler integrare la connettività in tutte le nuove vetture a marchio Nissan, INFINITI e Datsun vendute nei mercati chiave, con il lancio dell`Alliance Connected Cloud.

Ogi Redzic ha dichiarato: "L`Alliance Connected Cloud consentirà a tutte le aziende dell`Alleanza di integrare la gestione dei dati nei veicoli connessi del futuro, del presente e del passato, quindi sia in quelli nuovi sia in quelli già in circolazione. Supporterà i servizi di infotainment, oltre a offrire un unico meccanismo di comunicazione per agevolare gli aggiornamenti in modalità Over-the-air (OTA) per tutti i veicoli".

L`Alliance Connected Cloud rappresenta la base per consentire l`ampliamento dei servizi connessi e di mobilità offerti da Nissan, inclusi i servizi di trasporto on demand su veicoli robotizzati. A inizio mese Nissan ha testato "Easy Ride", il suo primo servizio in questo ambito, in collaborazione con DeNA. Entro l`inizio del prossimo decennio, Nissan prevede di fornire servizi commerciali direttamente ai clienti.