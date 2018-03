Antitrust, Moby: agito sempre con correttezza, fiducia in magistratura amministrativa

Roma, 23 mar. - L`Autorità Antitrust ha sanzionato Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., società del gruppo Onorato, "con una ammenda pecuniaria di 29 milioni di euro per aver abusato della propria posizione dominante in tre direttrici di trasporto marittimo di merci tra la Sardegna e l`Italia continentale (Nord Sardegna-Nord Italia, Nord Sardegna-Centro Italia, Sud Sardegna-Centro Italia), in violazione dell`articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell`Unione Europea".

Questo il commento della compagnia: "Apprendiamo con stupore la decisione dell`Antitrust in cui veniamo accusati di aver ostacolato l`operatività di alcune società di logistica. Avendo le Compagnie del Gruppo Onorato Armatori agito sempre con correttezza, nell`esclusivo interesse dei clienti e, laddove in essere, nel pieno rispetto dei contratti di servizio, siamo fiduciosi che, come già avvenuto in passato, la magistratura amministrativa, cui ci rivolgeremo, annulli la decisione confermando la nostra irreprensibilità".