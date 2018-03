Barbagallo: aumenta divario Nord-Sud, agire sulle infrastrutture

Cernobbio (CO), 23 mar. - "Per troppi anni dall'agenda dei governi è scomparso il mezzogiorno. L'unico periodo in cui il divario è diminuito è stato ai tempi della Cassa del Mezzogiorno, poi la corruzione ha fatto fallire un disegno che in termini di progettualità era buono". E' quanto ha detto il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, commentando il rapporto dell'ufficio studi di Confcommercio sulle economie territoriali. "Oggi è aumentato il divario Nord-Sud, ma anche la corruzione, quindi c'è qualcosa che non funziona", ha ossercvato.

Secondo il sindacalista, quindi, "dobbiamo agire sulle infrastrutture, con l'aumento della spesa pubblica e privata per gli investimenti". "Qualche settimana fa - ha concluso amaramente - sono stato a Bruxelles, ed è un cantiere: stanno rifacendo le strade, le piazze e le facciate dei palazzi, da noi a Roma stanno rifacendo le buche".