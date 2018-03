Vertice Ue, OK a linee negoziali su relazioni future con Gb -3

Bruxelles, 23 mar. - Le linee guida prospettano poi la possibilità di una "cooperazione giudiziaria in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e su altre materie correlate, tenendo conto che il Regno Unito sarà un Paese terzo e che questa cooperazione necessiterebbe di solide garanzie volte ad assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali".

In materia di "cooperazione socioeconomica", le linee guida ipotizzano, nel settore dei trasporti, "un accordo sul trasporto aereo combinato con accordi sulla sicurezza aerea" (con l'obiettivo, se tutto va bene, di concedere al Regno Unito la cosiddetta "quinta libertà", ovvero diritti simili a quelli che hanno i vettori statunitensi e canadesi, secondo quanto viene affermato in bozze non rese pubbliche nelle linee guida), e poi "accordi sugli altri modi di trasporto".

Nei settori della ricerca e innovazione e dell'istruzione e cultura, "qualsiasi partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione dovrebbe essere soggetta alle pertinenti condizioni di partecipazione dei Paesi terzi".

L'Ue chiede poi "solide garanzie atte ad assicurare condizioni di parità. L'obiettivo dovrebbe essere - sempre secondo le linee guida - la prevenzione di un vantaggio concorrenziale sleale di cui il Regno Unito potrebbe beneficiare indebolendo i livelli di protezione relativi, ad esempio, alle misure e alle prassi fiscali, sociali, ambientali e regolamentari, nonché in materia di concorrenza e di aiuti di Stato". L'accordo dovrà prevedere perciò "una combinazione di regole sostanziali allineate alle norme internazionali e dell'Ue, meccanismi adeguati per assicurare l'effettiva attuazione a livello interno, meccanismi di esecuzione e di risoluzione delle controversie e rimedi autonomi dell'Unione".