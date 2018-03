Consiglio Mondiale Acqua, rapporto su servizi idrici urbani -2

Roma, 23 mar. - Nonostante i progressi fatti in quest'ambito dalla promulgazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio nel 2000, il settore dei servizi igienico-sanitari soffre tuttora di una grave mancanza di fondi ed è spesso in coda alla lista di priorità di molti governi. Il rapporto analizza la situazione dei servizi in tre continenti, in paesi sviluppati e in via di sviluppo.

Tra le città prese in esame con lo scopo di dimostrare gli effetti della mancanza di finanziamenti, della cattiva gestione e dell'urbanizzazione attuale troviamo Nairobi, Dakar, Durban e Bogotá. Il Consiglio Mondiale dell'Acqua si augura che questo rapporto, insieme ad altre pubblicazioni e dibattiti di alto livello che si stanno attualmente svolgendo all'ottavo World Water Forum, possa servire a spingere la comunità globale ad agire sul tema.(Segue)