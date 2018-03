Consiglio Mondiale Acqua, rapporto su servizi idrici urbani

Roma, 23 mar. - Il Consiglio Mondiale dell'Acqua ha diffuso questa settimana durante l'ottavo World Water Forum di Brasilia un rapporto dal titolo `Increasing Financial Flows for Sanitation` ("Aumentare i flussi di finanziamenti ai servizi igienico-sanitari"), nonché delle Raccomandazioni di Politiche per i Ministri e gli Enti Locali che invitano i decision maker ad investire con coraggio a favore del cambiamento.

Il rapporto, redatto nel corso di un anno, esamina lo stato attuale dei servizi igienico-sanitari in otto città del mondo, e propone alcune azioni politiche necessarie al raggiungimento dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) numero 6 entro il 2030, focalizzandosi sui finanziamenti indispensabili a conseguire quest'obiettivo. Nel mondo, 2,4 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienico-sanitari adeguati; considerato il ritmo inarrestabile di urbanizzazione e gli eventi climatici estremi dovuti ai cambiamenti in atto, è arrivato il momento di agire sul tema.(Segue)