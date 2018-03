Dropbox: debutto al Nasdaq +38% a 29 dollari

New York, 23 mar. - Dropbox ha fatto il suo sbarco al Nasdaq Composite con il botto. Il titolo del gruppo di storage cloud ha debuttato in borsa a 29 dollari, in rialzo del 38% rispetto al prezzo di collocamento fissato ieri a 21 dollari. Dopo i primi minuti di scambi, il titolo segna un +47% a 31 dollari circa. Il gruppo ha superato una capitalizzazione di 10 miliardi di dollari.

Le indicazioni arrivate prima dell'inizio degli scambi avevano suggerito un ottimo debutto: l'azienda aveva alzato la forchetta di prezzo a 18-20 dollari da quella di 16-18 dollari indicata la prima volta. La domanda degli investitori è stata superiore di 25 volte rispetto all'offerta di 36 milioni titoli.