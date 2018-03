Broadcom: ok di oltre il 99% dei soci a trasferimento in Usa

New York, 23 mar. - Il produttore dei micropocessori Broadcom trasloca da Singapore agli Stati Uniti. Quasi la totalità dei soci dell'azienda - oltre il 99% - ha votato a favore del trasferimento. Ad annunciarlo è stata l'azienda stessa che il 14 marzo aveva definitivamente mollato la presa sulla rivale americana Qualcomm, rinunciando alla sua acquisizione. Due giorni prima la potenziale transazione era stata bloccata dal presidente americano Donald Trump per presunti rischi legati alla sicurezza nazionale. Il cambio del domicilio fiscale dell'azienda verrà completato entro il prossimo 4 aprile, non prima di aver ricevuto l'autorizzazione dalle autorità locali competenti. Il trasferimento era stato già annunciato a novembre, nel corso di un evento ospitato da Trump alla Casa Bianca, cui era presente il Ceo del gruppo, Hock E. Tan.